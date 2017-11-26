26.11.2017, 09:50

По всему миру прошли акции против насилия в отношении женщин

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Deutsche Welle
EST
Vägivald
Foto on illustreerivFoto: Martin Dremljuga

Президент Франции обещает усилить борьбу за гендерное равенство. На эти цели выделено 420 млн евро. Феминистские объединения приветствовали инициативу, но заявили, что денег нужно выделить больше.

По всему миру в субботу, 25 ноября, прошли акции против насилия в отношении женщин. Демонстрации, в частности, состоялись в Париже, Брюсселе, Мадриде, Стамбуле, Белграде, Мехико, сообщает AFP. Мероприятия были приурочены к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В Турции растет число убитых женщин, заявили организаторы стамбульского протеста. Так, в прошлом году в стране были убиты 328 женщин, в 2011 — 121. В Испании в этом году своими партнерами были убиты, по меньшей мере, 45 женщин.

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В Германии в 2015 году было зафиксировано более 100 тысяч случаев домашнего насилия в отношении женщин, 131 женщина была убита, еще 200 пережили покушение на убийство, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции.

Различные организации, церкви и объединения в Германии в этот день вывешивают флаг с надписью: "Жить свободно — без насилия".

Макрон представил план

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 ноября заявил, что усилит борьбу за гендерное равенство и против насилия в отношении женщин. В 2018 году на программу по гендерному равенству будет выделено 420 млн евро, отметил он.

Около 225 тысяч женщин во Франции подверглись физическому или сексуальному насилию, жалобу в полицию из них подала только каждая пятая. 123 женщины погибли от рук своих нынешних или бывших партнеров. По плану Макрона в 2018 году во Франции будет введен учебный курс о борьбе с сексизмом и насилием, а в больницах откроются специальные службы помощи для женщин, а также будет организована горячая линия.

Феминистские объединения приветствовали инициативу французского президента, но заявили, что на борьбу с этой проблемой денег нужно выделить больше.

Генассамблея ООН провозгласила 25 ноября международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в 1999 году. Женские неправительственные организации отмечали эту дату еще начиная с 1981 года.

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