По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

Задержания прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье. Во второй половине дня участников акции задерживают в Москве и Петербурге.

Накануне акции по всей России были задержаны и арестованы десятки активистов, сам Навальный с 25 августа тоже находится под арестом. Навальный объявил акцию в Москве согласованной, так как в ответе мэрии на заявку его сторонников нет прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

В столице акция против пенсионной реформы назначена сторонниками Навального на 14 часов. Прямая Youtube-трансляция на "Навальный LIVE".

По данным полиции, в Москве на Пушкинской площади собралось на митинге против пенсионной реформы от 500 до 2 тыс. человек.

В центре Москвы были задержаны несколько человек на акции против пенсионной реформы. Среди них оказался подросток. Полицейские схватили его на Тверской и потащили в автозак.

Кроме того, был задержан пресс-секретарь политической кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов. Полицейские заломили Шаведдинову руки и увели его под крики толпы. В настоящий момент других задержаний в ходе митинга в Москве не было.

Сотрудники ОМОН призывали участников акции разойтись. К Пушкинской площади подъехали два автозака. Из них вышел отряд полиции, однако полицейские никак не взаимодействовали с протестующими.