09.09.2018, 19:43

По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

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NEWSru.com
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В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.

Задержания прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье. Во второй половине дня участников акции задерживают в Москве и Петербурге.

Накануне акции по всей России были задержаны и арестованы десятки активистов, сам Навальный с 25 августа тоже находится под арестом. Навальный объявил акцию в Москве согласованной, так как в ответе мэрии на заявку его сторонников нет прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

В столице акция против пенсионной реформы назначена сторонниками Навального на 14 часов. Прямая Youtube-трансляция на "Навальный LIVE".

По данным полиции, в Москве на Пушкинской площади собралось на митинге против пенсионной реформы от 500 до 2 тыс. человек.

В центре Москвы были задержаны несколько человек на акции против пенсионной реформы. Среди них оказался подросток. Полицейские схватили его на Тверской и потащили в автозак.

Кроме того, был задержан пресс-секретарь политической кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов. Полицейские заломили Шаведдинову руки и увели его под крики толпы. В настоящий момент других задержаний в ходе митинга в Москве не было.

Сотрудники ОМОН призывали участников акции разойтись. К Пушкинской площади подъехали два автозака. Из них вышел отряд полиции, однако полицейские никак не взаимодействовали с протестующими.

Позднее в Москве начались столкновения протестующих с полицейскими, которые избивали участников митинга против повышения пенсионного возраста. Кроме того, задержали координатора штаба Навального Олега Степанова.

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