По всей России продолжается преследование граждан, участвовавших в митингах против коррупции

В городах по всей России продолжается преследование граждан, которых задерживали 26 марта во время проведения антикоррупционных митингов. Судебные разбирательства и следственные действия проводятся не только в столице, но также на юге страны, в Поволжье, на Урале и в Сибири. В полицию вызывают и несовершеннолетних.

Так, накануне вечером в Махачкале Советский райсуд признал пятерых задержанных виновными в участии в несанкционированном митинге (п. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ), ограничившись вынесением устного замечания. Все подсудимые не признали вины, заявив, что в митинге не участвовали, а просто проходили мимо. Ранее в течение вторника суд вынес аналогичные решения еще 16 задержанным, сообщает "Кавказский узел".

В среду, 29 марта, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновным 21-летнего безработного Дмитрия Пороха в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга". Молодого человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает Znak.com. Сотрудники полиции задержали Пороха на несанкционированном митинге против коррупции, однако задержанный утверждал в суде, что проводил одиночный пикет.

Этот же суд в среду оштрафовал задержанного 21-летнего таксиста Максима Торохтия на 10 тысяч рублей. Аналогичные штрафы по решению Ленинского районного суда получили в понедельник, 27 марта, еще восемь активистов, задержанных во время митинга, за совершение правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

В Самаре накануне суды оштрафовали двух задержанных за участие в митинге против коррупции — на 10 и 15 тысяч рублей. Всего было задержано 20 человек. "Почти у всех — два протокола (о привлечении к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ — участие в несогласованном митинге — и ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию полиции). Минимальная санкция по составам — 500 рублей, максимальная — 15 суток ареста", — рассказала "Коммерсанту" координатор самарского штаба Алексея Навального Екатерина Герасимова. По остальным задержанным суды решения еще не вынесли. Рассмотрение дел было отложено на 31 марта и 6 апреля.

В Ростове-на-Дону двоих задержанных примерно за 15 минут до начала акции против коррупции осудили на сутки, рассказали агентству "Ростовские вести" в ростовском оргкомитете митинга "Он нам не Димон". По данным организаторов антикоррупционного мероприятия, к задержанным не допустили адвоката, в полиции не предоставили информацию об их местонахождении, а также данные о месте и времени проведения суда. Кроме того, 28 марта двум заявителям митинга и трем участникам пришли повестки в полицию для составления протокола об административном правонарушении.

В Томске пятерых молодых людей, участвовавших в митинге против коррупции 26 марта, вызывают для дачи показаний в Центр по противодействию экстремизму, сообщает местное агентство ТВ2. Речь может идти об уголовном деле по акту терроризма, возбужденном после того, как полиция 21 марта якобы получила анонимный звонок о минировании здания на улице Беленца, где проходила встреча Алексея Навального с томичами, и все участники встречи были принудительно эвакуированы.

Руководитель штаба Навального в Томске Алена Хлестунова сообщила ТВ2, что три студента Томского государственного педагогического университета уже находятся в здании местного ЦПЭ для дачи показаний. Еще одного молодого человека просили явиться для дачи показаний, однако он отказался приходить без повестки и адвоката, сообщила на своей странице в Facebook местная активистка и журналист Ксения Фадеева. Позднее появилась информация, что полицейские вызвали для дачи показаний 17-летнего школьника.

При этом, как отметила Хлестунова, молодых людей вызывают на допрос по статье 208 УК РФ, в которой речь идет об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.

В Казани Авиастроительный суд накануне признал виновным лидера татарстанского отделения ПАРНАСа Марселя Шамсутдинова по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Политику назначили 35 часов обязательных работ, он намерен обжаловать решение суда, сообщает новостной портал ProKazan.ru.

За день до этого глава штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева была признана виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Суд назначил ей по первому делу 20 часов обязательных работ, а по второму — штраф в размере одной тысячи рублей.

Накануне вечером стало известно, что задержанные в Москве за участие в митинге против коррупции остаются под стражей, хотя с момента их задержания прошло 48 часов, по истечении которых по закону подозреваемые подлежат освобождению, если в отношении них не была избрана мера пресечения.

Кроме того, известны и факты идеологического преследования в отношении молодых людей, посетивших митинги против коррупции 26 марта. Так, в Томском государственном университете преподаватель отчитал студентов за участие в антикоррупционной акции. Лектор намекнул, что учащиеся принимали участие в митинге за деньги, однако несколько человек в аудитории ему возразили, что присоединились к митингующим по своей воле и бесплатно.

Ранее в Кремле, комментируя прошедшие по всей России массовые акции протеста против коррупции, сообщили о неких "фактах" подкупа несовершеннолетних участников московской акции. "Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

26 марта в городах по всей России прошли антикоррупционные митинги "Он нам не Димон", поводом для которых стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. Полиция провела задержания участников акции. Сообщалось, что в столице взяли под стражу 1030 человек.