17.11.2018, 16:10

По всей Франции активисты перекрывают трассы в знак протеста против дорогого бензина: одного из них сбил насмерть автомобиль

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По всей Франции активисты перекрывают трассы в знак протеста против дорогого бензина: одного из них сбил насмерть автомобиль
Foto: STEPHANE DE SAKUTIN, AFP

В разных регионах Франции 17 ноября проходят акции протеста автомобилистов, которые недовольны повышением цен на бензин. Активисты в желтых светоотражающих жилетах перекрывают дороги, в акциях участвует около 50 тысяч человек, передает "Медуза".

Как сообщает Reuters, одну из протестующих случайно сбил автомобиль, пострадавшая скончалась. Это произошло в департаменте Савойя — водитель запаниковал, когда к нему подошли протестующие и случайно нажал на педаль газа.

В других регионах в различных инцидентах, связанных с перекрытием дорог, пострадали 16 человек, один из них — в критическом состоянии.

Правительство Франции хочет повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями, что благотворно скажется на экологической ситуации в стране.

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