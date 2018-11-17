По всей Франции активисты перекрывают трассы в знак протеста против дорогого бензина: одного из них сбил насмерть автомобиль

Как сообщает Reuters, одну из протестующих случайно сбил автомобиль, пострадавшая скончалась. Это произошло в департаменте Савойя — водитель запаниковал, когда к нему подошли протестующие и случайно нажал на педаль газа.

В других регионах в различных инцидентах, связанных с перекрытием дорог, пострадали 16 человек, один из них — в критическом состоянии.

Правительство Франции хочет повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями, что благотворно скажется на экологической ситуации в стране.