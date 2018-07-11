По примеру Путина: почему Собянин откажется от дебатов на выборах

На выборах мэра Москвы в 2013 году дебаты проходили на телеканалах ”Москва 24” и ”Москва. Доверие” и в эфире радиостанций ”Говорит Москва” и ”Москва FM”. Все эти СМИ входят в холдинг ”Москва Медиа”, который принадлежит столичному правительству. Во время эфиров кандидаты обсуждали транспорт, ЖКХ, миграцию и социальные проблемы. Собянин, который тогда так же, как и сейчас, шел на выборы в качестве самовыдвиженца, отказался участвовать в дебатах, пояснив, что не собирается ”раскручивать” своих конкурентов, чья известность гораздо ниже, чем у него.

В итоге в дебатах в 2013 году участвовали первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, Михаил Дегтярев из ЛДПР, в то время председатель ”Справедливой России” Николай Левичев, возглавлявший ”Яблоко” Сергей Митрохин и Алексей Навальный. ​При этом Навальный отказался участвовать в дебатах на радио и ”Доверии”, посчитав их аудиторию слишком маленькой. По данным ВЦИОМа, дебаты на канале ”Москва 24” видели 17% москвичей, от начала до конца самый популярный раунд дебатов посмотрели 0,5% жителей столицы.

По итогам выборов Навальный едва не вышел во второй тур: он получил 27,24%, Собянин — 51,37%, Мельников — 10,69%, остальные кандидаты — менее 4%.

За теми дебатами никто не следил, и поэтому влияния на итоги выборов они не оказали, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. ”Не думаю, что и в этом году кто-то будет активно следить за дебатами. Мало кто может использовать дебаты для создания информационных поводов и встраивать их в свои кампании, для большинства кандидатов дебаты — просто обязательная галочка”, — рассуждает эксперт.

Ожидаемое решение

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин будет участвовать в дебатах, сообщила РБК его пресс-секретарь Анастасия Удальцова. ”Власти любого уровня разучились разговаривать с оппонентами, все информирование о ситуации в регионе идет от чиновников и оплачиваемых из бюджета СМИ. Они не знают, чем живет регион”, — сказала Удальцова РБК, комментируя отказ Собянина участвовать в дебатах.

Кандидат от ”Справедливой России” Илья Свиридов тоже планирует участвовать в дебатах, сказал он РБК. Неучастие Собянина справедливоросс считает ”ожидаемым”. ”Все идет по сценарию президентских выборов, когда основной кандидат не участвует в обсуждении своей программы с оппонентами”, — сказал Свиридов.

Кандидат в мэры от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев сообщил РБК, что будет участвовать в дебатах, поскольку ему важен диалог с избирателями. ”Оценку решениям других кандидатов дадут москвичи”, — прокомментировал Дегтярев вопрос об участии в дебатах Собянина.