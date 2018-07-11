11.07.2018, 21:22

По примеру Путина: почему Собянин откажется от дебатов на выборах

 (18)
РБК
EST 3
Moskva paraad 7.10.2013
Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

Мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на предстоящих осенью выборах главы города, решил не участвовать в предвыборных дебатах, сообщили РБК два источника, близких к мэрии.

”Он не идет на дебаты, потому что его оппоненты выдвигаются не ради выигрыша на выборах, а решают другие задачи — поддержать рейтинг партии, донести свои идеи и так далее”, — объяснил один из источников.

Глава избирательного штаба мэра Константин Ремчуков был недоступен для комментариев. Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не ответила на вопросы РБК.

Как проходят дебаты

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Согласно избирательному кодексу Москвы, в ”совместных агитационных мероприятиях” (дебатах) кандидаты могут участвовать только лично. Городские государственные телеканалы и радиостанции обязаны предоставлять им бесплатное эфирное время в прайм-тайм (”период, когда передачи собирают наибольшую аудиторию”), при этом время прайм-тайма определяют сами СМИ. Кандидатам предоставляется не менее 30 минут по рабочим дням на каждом из каналов, не менее половины бесплатного времени отводится на дебаты. Если кандидат отказывается от участия в дебатах, его время распределяется между конкурентами. Жеребьевка проводится после официальной регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до голосования.

На выборах мэра Москвы в 2013 году дебаты проходили на телеканалах ”Москва 24” и ”Москва. Доверие” и в эфире радиостанций ”Говорит Москва” и ”Москва FM”. Все эти СМИ входят в холдинг ”Москва Медиа”, который принадлежит столичному правительству. Во время эфиров кандидаты обсуждали транспорт, ЖКХ, миграцию и социальные проблемы. Собянин, который тогда так же, как и сейчас, шел на выборы в качестве самовыдвиженца, отказался участвовать в дебатах, пояснив, что не собирается ”раскручивать” своих конкурентов, чья известность гораздо ниже, чем у него.

ТОП

В итоге в дебатах в 2013 году участвовали первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, Михаил Дегтярев из ЛДПР, в то время председатель ”Справедливой России” Николай Левичев, возглавлявший ”Яблоко” Сергей Митрохин и Алексей Навальный. ​При этом Навальный отказался участвовать в дебатах на радио и ”Доверии”, посчитав их аудиторию слишком маленькой. По данным ВЦИОМа, дебаты на канале ”Москва 24” видели 17% москвичей, от начала до конца самый популярный раунд дебатов посмотрели 0,5% жителей столицы.

По итогам выборов Навальный едва не вышел во второй тур: он получил 27,24%, Собянин — 51,37%, Мельников — 10,69%, остальные кандидаты — менее 4%.

За теми дебатами никто не следил, и поэтому влияния на итоги выборов они не оказали, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. ”Не думаю, что и в этом году кто-то будет активно следить за дебатами. Мало кто может использовать дебаты для создания информационных поводов и встраивать их в свои кампании, для большинства кандидатов дебаты — просто обязательная галочка”, — рассуждает эксперт.

Ожидаемое решение

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин будет участвовать в дебатах, сообщила РБК его пресс-секретарь Анастасия Удальцова. ”Власти любого уровня разучились разговаривать с оппонентами, все информирование о ситуации в регионе идет от чиновников и оплачиваемых из бюджета СМИ. Они не знают, чем живет регион”, — сказала Удальцова РБК, комментируя отказ Собянина участвовать в дебатах.

Кандидат от ”Справедливой России” Илья Свиридов тоже планирует участвовать в дебатах, сказал он РБК. Неучастие Собянина справедливоросс считает ”ожидаемым”. ”Все идет по сценарию президентских выборов, когда основной кандидат не участвует в обсуждении своей программы с оппонентами”, — сказал Свиридов.

Кандидат в мэры от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев сообщил РБК, что будет участвовать в дебатах, поскольку ему важен диалог с избирателями. ”Оценку решениям других кандидатов дадут москвичи”, — прокомментировал Дегтярев вопрос об участии в дебатах Собянина.

Еще один кандидат, экс-владелец строительной кампании Су-155 и депутат Мосгордумы Михаил Балакин, был недоступен для комментариев.

Мосгоризбирком должен 13 июля утвердить окончательный список зарегистрированных кандидатов.

По примеру Путина и Лужкова

Собянину нет смысла участвовать в дебатах, его оппоненты довольно слабые, так что дискуссия с ними усилила бы их рейтинги, а не действующего мэра, считает заместитель главы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Интерес москвичей к дебатам будет низким, уверен политолог, кампания будет проходить в спокойном режиме, результат понятен, серьезных соперников у Собянина нет, уверен политолог.

”Дебаты — не в традициях российской власти, в них не участвовали ни Лужков, ни Ельцин. Рейтинг Собянина высокий, так что вносить в кампанию новые форматы, которые ничего не принесут с электоральной точки зрения, не имеет смысла”, — заключил Игнатов.

Губернаторы регионов часто игнорируют предвыборные дебаты, предпочитая отдать бесплатное эфирное время оппонентам. Полностью игнорируют дебаты и кандидаты от власти на президентских выборах. В них ни разу не участвовали ни Владимир Путин (2000, 2004, 2012, 2018 годы), ни Дмитрий Медведев (2008 год). В 2004-м Путин объяснил причину отказа от публичных споров: ”Теледебаты — это игра либо в поддавки, либо игра, когда игроки знают ее исход. Можно было бы избрать различные трюки, в том числе кроме дебатов поплясать и попеть, но наши люди сердцем чувствуют, где правда, где ложь”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

12.07.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ