По примеру Путина: почему Собянин откажется от дебатов на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на предстоящих осенью выборах главы города, решил не участвовать в предвыборных дебатах, сообщили РБК два источника, близких к мэрии.
”Он не идет на дебаты, потому что его оппоненты выдвигаются не ради выигрыша на выборах, а решают другие задачи — поддержать рейтинг партии, донести свои идеи и так далее”, — объяснил один из источников.
Глава избирательного штаба мэра Константин Ремчуков был недоступен для комментариев. Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не ответила на вопросы РБК.
Как проходят дебаты
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Согласно избирательному кодексу Москвы, в ”совместных агитационных мероприятиях” (дебатах) кандидаты могут участвовать только лично. Городские государственные телеканалы и радиостанции обязаны предоставлять им бесплатное эфирное время в прайм-тайм (”период, когда передачи собирают наибольшую аудиторию”), при этом время прайм-тайма определяют сами СМИ. Кандидатам предоставляется не менее 30 минут по рабочим дням на каждом из каналов, не менее половины бесплатного времени отводится на дебаты. Если кандидат отказывается от участия в дебатах, его время распределяется между конкурентами. Жеребьевка проводится после официальной регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до голосования.