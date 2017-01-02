Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.
При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство".
Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они "поддерживали контакт с боевиками ИГ".
В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают СМИ.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.