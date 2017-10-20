По мне не будут долго скучать: о чем говорил Путин на "Валдае"

За пять месяцев до президентских выборов Владимир Путин рассказал, какой должна быть внешняя политика России. Но о своем выдвижении на четвертый срок по-прежнему ответил уклончиво.

В четверг президент России Владимир Путин выступил на заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи. Организаторы озаглавили сессию: "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?"

Анонсируя выступление Путина на форуме, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства готовит "очень важное" выступление. Вместе с Путиным в панельной дискуссии участвовали основатель крупнейшего китайского интернет-магазина Alibaba Джек Ма и бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

Собравшие в ожидании президента эксперты строили догадки о том, что он может сделать какое-то заявление о предстоящих в марте 2018 года выборах. Но пока Путин ограничился намеками.



"Полюс зла"

Путин — это "полюс зла, который консолидирует, мобилизует", охарактеризовал президента главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"В общем, не представляю себе, как же они без вас справятся. Поэтому мне кажется, что вам надо очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение. Миру вы нужны", — прокомментировал грядущие выборы Лукьянов.

В ответ на это Путин рассказал анекдот об обанкротившемся "новом русском". "Ты что, и любить меня будешь?", — спросил свою жену бизнесмен, вынужденный продать "мерседес" и переехать в обычную квартиру из дома на Рублевке.

"Любить буду! И скучать", — закончил рассказ Путин под одобрительный смех участников. "Но по мне так скучать не будут", — добавил он.

Участники форума в разговоре с корреспондентом Би-би-си расценили это как знак того, что Путин все же пойдет на выборы и не даст западным лидерам возможности начать по нему скучать.

Путина спросили и о телеведущей Ксении Собчак, которая накануне заявила об участии в президентской гонке. "У нас все возможно", — заявил Путин в ответ на вопрос, может ли президентом России быть женщина.

"Раньше надо было думать"

Российские власти ранее довольно сдержанно комментировали непризнанный референдум в Испании, в ходе которого жители Каталонии проголосовали за независимость. Однако на Валдайском форуме Путин дал куда более резкую оценку.

По его словам, западный мир сам спровоцировал рост сепаратизма признанием Косово. "Открыли ящик пандоры" и "выпустили джинна из бутылки" — так он назвал этот прецедент.

"Раньше надо было думать — что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали ведь. Однако в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу",- припомнил он Косово. "А теперь не нравится!" — сказал Путин, комментируя референдум в Каталонии.

"Мгновенно и зеркально"

Путин прокомментировал предложение группы конгрессменов США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Американские официальные лица обвиняли Россию в нарушении положений договора РСМД и не исключали возможности выхода из него. Россия все обвинения отрицала.

Россия соблюдает все взятые на себя международные обязательства, но в случае выхода США из договора РСМД или других, "Россия ответит мгновенно и зеркально", пообещал в четверг Путин.

Москва слишком доверяла Западу, и это было воспринято как слабость, охарактеризовал отношения России и США Путин.

"Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада — в том, что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием", — сказал российский лидер.

По его словам, даже в период холодной войны отношения России и США были более уважительные, чем сейчас. Россия демонстрировала "беспрецедентную открытость и доверие", но в ответ получила только полное игнорирование своих интересов, уверял собравшихся Путин.

"Зеркально и быстро"

Путин гордится работой телеканала RT и государственного агентства Sputnik, следовало из ответа Путина на вопрос главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Ранее RT заявлял, что минюст США обязал их зарегистрироваться в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Мощности российских СМИ несопоставимы с англосаксонскими медиа, поэтому притеснения журналистов из России на Западе вызывает недоумение, сказал Путин. Но в случае, если Россия почувствует ограничение по работе своих СМИ за рубежом, российские власти будут действовать "зеркально и достаточно быстро".

"Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", — отметил президент.

"Там будет просто резня"

Несправедливость, по мнению Путина, Запад проявляет и по отношению к России в конфликте на востоке Украины. Границу между Россией и непризнанными республиками закрывать не стоит, заявил он. "Если в ситуации со статусом Донбасса не принять закон об амнистии, то закрытие границ ДНР и ЛНР и России приведет к резне", — объяснил Путин.

Путин сравнил возможность развития событий на юго-востоке Украины с резней в Сребренице — одном из самых известных событий межэтнического конфликта в Боснии, когда объявленный ООН зоной безопасности анклав был взят армией боснийских сербов, после чего там было убито несколько тысяч мусульман.

Путин также раскритиковал Запад за то, что в решении конфликта на Донбассе он постоянно что-то требует от России.

"Недостаточно обращаться к России, надо влиять на позицию Киева. Они по сути запретили преподавание в школах на языках меньшинств. В целом, ЕС молчит. Почему не осуждают? Тишина. Установили памятник Петлюре — человеку нацистских взглядов, антисемиту. Все молчат, кроме еврейского конгресса. Вам своих клиентов жалко в Киеве? Почему же вы молчите?" — вопрошал Путин.

Суверенная Корея

Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, но намеки или прямые угрозы о превентивном ударе по КНДР очень опасны, заявил Путин. "Никто не знает, где и что у Пхеньяна запрятано", — сказал он.

"Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится, нельзя забывать, что Корейская Народная Демократическая Республика — это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход", — сказал Путин.

Он подверг критике США, которые ввели дополнительные санкции против КНДР, несмотря на достигнутые с Пхеньяном договоренности. "Надо проявлять сдержанность во всех этих действиях, договорились же тогда, мне кажется, и сейчас можно это сделать", — заявил российский глава.