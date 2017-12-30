По Ирану прокатилась крупнейшая за восемь лет волна протестов

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, к пятнице перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску.

Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.

Сообщения о внушительных акциях протеста поступают из Решта и Керманшаха; собрания поменьше отмечены в Ширазе, Исфахане и Хамадане. На самом многочисленном митинге — в Мешхеде на северо-востоке страны — были арестованы 52 человека.

Image caption Демонстрация в Мешхеде в четверг

Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен — куриные яйца за неделю подорожали вдвое. Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь — Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.

Спонтанные протесты — редкое явление в стране с развитым репрессивным аппаратом. Власти по традиции заявили, что за обострением внутриполитической ситуации стоят иностранные агенты и контрреволюционные элементы, и пообещали решительно пресекать несанкционированные акции.



Иранская экономика выбралась из рецессии, а инфляция замедлилась, однако безработица по-прежнему высока, а бизнес страдает от нехватки инвестиций. Средняя иранская семья, по подсчетам Би-би-си, за последнее десятилетие обеднела на 15%.

Многие в Иране недовольны тем, что власти тратят деньги на геополитические игры, ввязываясь в конфликты в Йемене, Сирии и Ираке, а также на пропаганду ислама шиитского толка в пику суннитам во главе с заклятым врагом Ирана — Саудовской Аравией.

Президент Хасан Роухани рассчитывал на рост экономики благодаря ядерной сделке с США и еще пятью странами, в том числе Россией, подписанной в июле 2015 года. Сделка предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Однако смена президента в США поставила сделку под угрозу: в октябре Дональд Трамп назвал Тегеран фанатичным режимом и пообещал пересмотреть договоренности.

В пятницу Госдепартамент США отреагировал на демонстрации заявлением, в котором в очередной раз обвинил власти Ирана в том, что они "превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически истощенное государство-изгоя, главными экспортными товарами которого являются насилие, кровопролитие и хаос".

"Соединенные штаты решительно осуждают арест мирных демонстрантов. Мы призываем все страны открыто поддержать иранский народ и его требования соблюдать неотъемлемые права человека и положить конец коррупции", — говорится в сообщении Госдепа.