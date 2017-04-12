По делу о взрывах в немецком Дортмунде задержан исламист

Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, перевозившим игроков футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде.

По данным властей, у подозреваемого есть связи с исламистами.

Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла.

Полиция изучает два письма, в которых берется ответственность за нападения.

Власти пока рассматривают нападение как теракт, поэтому этим делом занялась федеральная прокуратура. Однако сообщается, что точные мотивы нападения пока не установлены.

"Двое подозреваемых, связанных с исламистами, находятся в центре нашего расследования. Мы обыскали их квартиры, один из них был задержан", — рассказала представитель прокуратуры.

По ее словам, три письма с одинаковым текстом были обнаружены возле места взрыва, в них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Среди прочего они требовали отзыва [немецких] самолетов "Торнадо" из Сирии и, я цитирую, закрытия авиабазы Рамштайн", — добавила представитель прокуратуры.

Подлинность писем пока не установлена.

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете — в нем ответственность за нападение брали левые экстремисткие группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.

В среду три взрыва прогремели рядом с автобусом с игроками футбольного клуба "Боруссия", направлявшегося к стадиону.

Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.

Гендиректор клуба Ханс-Йоахим Ватцке написал в "Фейсбуке", что "взрывы прогремели сразу же после отъезда из отеля".

"Три взрывных устройства были подложены на обочине дороги и приведены в действие. Вся команда в шоке. Мы должны это преодолеть. Для игроков это будет непросто. Я надеюсь, что команда как-то сможет вернуться на поле", — добавил он.

Глава полиции Дортмунда заявил, что это было спланированное нападение на команду.