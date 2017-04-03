По делу о теракте в петербургском метро объявлены в розыск два человека

По подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск правоохранительными органами были объявлены два человека. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции "Площадь Восстания", — пояснил собеседник журналистов.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой изображен предполагаемый исполнитель взрыва в петербургском метро — это мужчина с длинной бородой в черной одежде и куфи, или разновидности тюбетейки.





Журналисты отмечают, что мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что мощность взрывного устройства, обезвреженного на станции метро "Площадь Восстания", составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. При этом бомба была замаскирована под огнетушитель.

Фото обнаруженной бомбы на "Площади восстания" в метро Петербургаhttps://t.co/OVESpd8Fmm pic.twitter.com/mzPkYVXJd5— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 3, 2017





Информацию об обнаружении на "Площади Восстания" несработавшего взрывного устройства подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). "В результате принятых правоохранительными органами мер было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении ведомства.

По данным управления ФСБ по Северной столице, эта самодельная бомба была начинена поражающими элементами. "Около 15:00 на станции метро "Площадь Восстания" обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет", — уведомили в службе безопасности.

Взрыв в метро Петербурга прогремел в понедельник, 3 апреля, на перегоне между двумя станциями при отправлении поезда со станции "Сенная площадь". Сразу после взрыва, который произошел около 14:40, были закрыты все станции петербургского метро. Минздрав сообщает о 10 погибших и более 40 госпитализированных.