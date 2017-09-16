По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний мужчина

Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин".
В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы — в основном с ожогами.
Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.
Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.
Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.
Ответственность за нападение в пятницу взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, в том числе и России.
Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Нил Басу назвал задержание важным для расследования, однако подчеркнул, что уровень угрозы остается критическим.
Он также сообщил, что полиция не ослабляет меры безопасности и старается высвободить дополнительное число вооруженных полицейских.