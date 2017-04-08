По делу о нападении в Стокгольме арестованы два человека

Шведская полиция арестовала двух человек, после того как в пятницу в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу и врезался в витрину торгового центра.

Один из них был задержан в пятницу вечером, после того как полиция опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения с его изображением.

Мужчина подозревается в террористическом нападении, сообщили в полиции.

Второй задержан к северо-западу от Стокгольма, он связан с первым арестованным, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Шведский премьер-министр назвал наезд на пешеходов в Стокгольме террористической атакой.

Жертвами нападения стали четыре человека, более 10 получили травмы.

Грузовик, использовавшийся для нападения, был угнан в центре Стокгольма около трех часов дня по местному времени (16:00 по Москве). Он принадлежал местной пивоварне Spendrups. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма — Дроттнинггатан — снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Схожий сценарий

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. При этом менее чем за год похожие нападения на мирных граждан произошли во многих городах мира.

Первым из них стало нападение в Ницце, произошедшее 14 июля прошлого года. Тогда мужчина направил грузовик в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Сам водитель был застрелен полицией.

В декабре 2016 года мужчина на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 49. Водителю удалось скрыться и сбежать в Италию, но там его нашли и застрелили при задержании местные полицейские.

Третье крупное нападение на людей такого же рода произошло 22 марта в Лондоне. Для него была использована легковая машина. Она на большой скорости выехала на тротуар в районе Вестминстера и прорвалась на территорию парламента.

Водитель сбил несколько человек, затем выскочил из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, смертельно ранив его, после чего был застрелен. Всего в результате нападения погибли шесть человек.

Все эти нападения были квалифицированы как теракты, а ответственность за них взяла на себя запрещенная экстремистская группировка "Исламское государство".