31.08.2018, 22:02

Планировавший убийство Терезы Мэй получил пожизненный срок

 (16)
bbcrussian.com
EST 6
Планировавший убийство Терезы Мэй получил пожизненный срок
Met Police

Житель Лондона Наимур Закария Рахман приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Согласно решению суда, он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

Рахман планировал взорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой.

Как заявил вынесший приговор судья Джастис Хэйден-Кейв, если бы Рахман не был арестован, он бы совершил нападение.

Мужчину поймали в рамках секретной спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и ФБР США.

Рахмана задержали после передачи ему куртки и сумки, в которой, как он полагал, находилась взрывчатка.

Взрывчатки там не было, а в передаче вещей участвовал оперативник.

"Уверен, что Рахман считал эти вещи способными принести реальный вред", — сказал судья.

В начале мая на заседании в лондонском уголовном суде Олд-Бейли Рахман отказался признать вину.

Однако как заявил при вынесении приговора судья, во время нахождения под арестом Рахман признался, что совершил бы преступление, если бы у него была возможность.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко

31.08.2018
В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
Подробнее

Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились

31.08.2018
В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР

31.08.2018
Полиция расследует обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в одном из нарвских общежитий с перерезанными венами на руках и горлом. Некоторые соседи покойного уверены в том, что его убили, в то время как другие не сомневаются, что это было самоубийство.
Главу ДНР Захарченко убили точно, но сделали это украинские диверсанты, как заявляют в непризнанной республике, сообщая об их задержании.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

Таллиннские школы по интересам повышают плату за занятия

31.08.2018
Восемь из девяти столичных муниципальных школ по интересам в новом учебном году повышают плату за занятия. То, насколько вырастет цена, школа определяет сама, принимая во внимания все расходы на обучение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Подробнее

Нарвский "Транс" шокировал своих болельщиков на глазах президента Эстонии

31.08.2018
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Нарве, где "Транс" принимал пярнуский "Вапрус". Нарвитяне считались явными фаворитами этого матча, но на глазах президента Эстонии Керсти Кальюлайд не смогли обыграть аутсайдера - 1:1 (0:1).
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

ВИДЕО | Экс-директор библиотеки ТУ: меня несправедливо уволили из-за жалобы подчиненного, доказательств не предоставили

31.08.2018
Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Халлик сделал заявление, что его уволили несправедливо, не назвав точных причин.
Подробнее

Андрес Анвельт: молодежь распустилась, или тупиковый путь

31.08.2018
”1986 год. У русских парней из Таллиннской морской школы возникает конфликт с эстонскими пацанами из Таллиннской 21 средней школы. Кому-то угрожают ножом, кому-то настучали по голове. В центре событий — пухлый школьник Андрес Анвельт. В вестибюле отеля ”Кунгла” (нынешний Park Hotell) встречаются представители враждующих сторон. Для защиты Анвельта мальчик из девятого класса 21 школы Рауль Ранне, нынешний журналист Eesti Ekspress, вместе с десятками одноклассников готов начать драку с русскими”. (”13 эпизодов из жизни Анвельта”, Eesti Ekspress, 9 мая 2002 года).
Подробнее


“НАШ ДОМ 2018” | Вдохновленная красотой пиона кухня в Нарва-Йыэсуу

31.08.2018
При создании интерьера кухни, расположенной в одном из частных домов Нарва-Йыэсуу, идеей для вдохновения послужил нежный пион, который символизирует главные ценности в нашей жизни — любовь и семейное благополучие. Белый глянцевый фасад кухни в стиле арт-нуво смотрится легко и даже невесомо, визуально расширяя пространство. Фасады мебели украшают эффектные декоративные орнаменты. Особое внимание уделено светильникам — освещение на кухне тщательно продумано.
Подробнее