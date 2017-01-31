Плацдарм для выхода на Донецк: почему в Донбассе возобновились обстрелы

Возобновившиеся утром 29 января обстрелы в районе Авдеевки оставили населенный пункт без электричества, тепла и воды. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прервал свой рабочий визит в Германию, а представитель ДНР заявил о перехваченном докладе Генштаба Украины, в котором говорится о десятках погибших в районе Авдеевки. Город готовят к эвакуации. Эксперты объясняют обострение стратегическим значением населенного пункта и допускают, что эскалация конфликта может связана с глобальной политикой, пишет Дождь.

Авдеевка — ближайший к Донецку город, контролируемый Украиной. Возле промзоны города проходит трасса Авдеевка — Ясиноватая, которую представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук называл стратегической. Здесь же находится фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк и Мариуполь.

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В городе соблюдалось перемирие до середины января, рассказал Дождю директор Авдеевского коксохимического завода (КХЗ) Муса Магомедов. Сейчас город и завод обесточен. ”Мы находимся на собственной генерации и пытаемся обеспечить и город отоплением, и сохранить минимальное производство. Есть обещание, что будет перемирие для восстановления, но пока дальше слов дело не пошло”, — рассказал Магомедов.

Сколько времени понадобится для восстановления энергоснабжения после перемирия, оценить сложно, добавил Магомедов: ”Все повреждения находятся в серой зоне, и их осмотр еще не проводился, потому что нет перемирия, бригада готова к восстановлению, но пока она выйти не может”.

Из-за отключения электричества обесточенной оказалась шахта имени Засядько. Под землей оказались заблокированы 203 горняка, сообщили РИА Новости.

2300 взрывов в день

Обстрелы Авдеевки начались рано утром 29 января и продолжились в течение суток 30 января. По данным украинской стороны, боевики обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов. С аналогичным заявлением выставил и представитель ДНР, который заявил, что украинские военные в воскресенье и понедельник 1912 раз обстреляли территорию непризнанной республики.

Журналист Bild Юлиан Рьопке в своем твитере также сообщил об обстреле жилых районов из установки ”Град” и опубликовал видеозапись обстрелов. Как следует из описания к видео, на нем запечатлен район Донецка рано утром 31 января. В ролике виден залп пусковой ракетной установки.

Eine Wohngegend in Donezk heute Morgen

Pro-russische Truppen feuern Mehrfachraketenwerfer auf die Nachbarstadt Awdijiwka

Cc @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/AS77ub2qEG

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 31, 2017

Как следует из опубликованного отчета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 29 января было зафиксировано 2300 взрывов в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Данных за 30 и 31 января пока нет.

Как сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, за последние двое суток ВСУ потеряли в районе Авдеевки семь военнослужащих убитыми и 35 ранеными. Представитель ДНР утверждает, что ВСУ потеряла 78 человек погибшими, а 76 получили ранения. Как утверждают в непризнанной республике, эти данные приводятся к докладе Генштаба Украины Петру Порошенко.

В ожидании эвакуации

Около 11:00 мск председатель администрации Авдеевки Павел Жебривский написал в своем фейсбуке, что получил гарантии от совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе об установлении перемирия с 10:00 до 17:00. Однако украинские военные утверждают, что обстрелы города продолжились и после этого.

В городе объявлено чрезвычайное положение, власти не исключают эвакуации из Авдеевки 12 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Утром 31 января в городе работали пункты выдачи горячего питания и горячей воды, заявил Жебривский.

Порошенко, который после возобновления обстрелов Авдеевки прервал рабочий визит в Германию, заявил, что уведомит о ситуации ООН и ОБСЕ, а также призвал собрать экстренную встречу контактной группы. Следующая встреча контактной группы по вопросу выполнения Минских соглашений была запланирована на 1 февраля, но в срочном порядке перенесена на 31 января.

Ситуацию в Авдеевке также прокомментировали в Кремле. ”Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии”, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка.

Почему важна Авдеевка

Промзона Авдеевки имеет стратегическое значение, объясняет украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, город может стать плацдармом для выхода на Донецк в случае глобальной эскалации конфликта. Важную роль также играет расположенный здесь коксохимический завод: украинские военные не могут допустить, чтобы еще один крупный объект контролировался сепаратистами, считает Фесенко. Еще одной причиной возобновления военных действий после перемирия в начале года может быть визит Порошенко в Германию и попытка непризнанных республик оказать таким образом давление на президента. ”Теория во многом конспирологическая, но обсуждаемая”, — добавляет политолог.

При таком неприятии сторон сложно установить, кто первый начал, считает депутат Госдумы, руководитель института стран СНГ, Константин Затулин. По его мнению, выгодно это Украине, которая таким образом хочет сорвать потепление отношений между Россией и США. ”Кто-то решил навредить смягчению санкций. В пользу этого говорит и демонстративный жест Порошенко. Прервать поезкду, дать такой повод немецкой прессе — это могло быть основой расчета обострения в зоне конфликта”, — сказал депутат.