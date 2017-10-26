Письма в Москву: третий регион РФ предупредил о катастрофе с бюджетом

Уже третий российский регион сообщает о грядущих проблемах с финансами. Власти Хакасии пожаловались на "катастрофическую ситуацию" с бюджетом региона и попросили выделить 28 млрд рублей, чтобы закрыть дыру в региональной казне.

В этом году Хакасия получит 3 млрд рублей на пополнение своей казны. Это основной трансфер из федерального бюджета, но этих средств, очевидно, недостаточно.

В официальном сообщении на сайте верховного совета Хакасии говорится, что республика остро нуждается в финансовой помощи.

Власти называют ситуацию критической и пишут о потерях доходов бюджета "вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования".

Регион просит выделить ему из федерального бюджета 28,2 млрд рублей (почти 500 тыс. долларов) дотаций. Обращение, как утверждается на сайте верховного совета, направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в минфине сейчас находится только обращение главы Хакасии Виктора Зимина с просьбой выделить 3 млрд рублей.

"Коммерсант-Сибирь" в четверг сообщил, что Зимин поддерживает обращение депутатов с просьбой выделить 28 млрд. "Я поддерживаю саму просьбу, с которой обратился верховный совет. Республика Хакасия оказалась в непростой финансовой ситуации, как и многие регионы страны", — сказал Зимин.

Есть много регионов, которые претендуют на дополнительную помощь из федерального центра, сказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Точечных решений по регионам не принято, нужно выработать единый комплексный подход к механизму поддержки региональных бюджетов, а не принимать каждый раз индивидуальные решения", — добавил он.

"Минфин России осведомлен о ситуации с бюджетом Хакасии. Вопрос повышения сбалансированности бюджетов регионов прорабатывается", — ответили в пресс-службе ведомства.

Руководитель пресс-службы Госдумы не ответил на запрос Русской службы Би-би-си.

В следующем году в федеральном бюджете запланировано почти 50 млрд рублей на "выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

Еще 80,4 млрд рублей власти решили направить регионам для выполнения майских указов президента — на повышение заработных плат бюджетников. Сколько получит каждый регион, еще не ясно.

Дорогие деньги

По оценке местных властей, госдолг бюджета Хакасии по итогам 2017 года составит 24,7 миллиарда рублей, или 137% от собственных доходов. Судя по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), это второй по закредитованности российский регион после Мордовии.

В обращении Хакасии говорится, что только на обслуживание долга регион в этом году направит более 14% собственных доходов.

Ситуация усугубляется тем, что из общего долга Хакасии 17,9 миллиарда рублей — банковские кредиты.

Это дорогие деньги, которые регионы занимают, если не могут получить финансирование из федерального центра (в виде дотаций, к примеру) или дешевые бюджетные кредиты.

Для сравнения: в среднем регионы занимают в банках под 8,5-9,5%. Для Хакасии уровень выше из-за высокой долговой нагрузки. В августе, к примеру, республика занимала под 11%, сказал Русской службе Би-би-си старший аналитик АКРА Александр Шураков. Дотации выдаются бесплатно. А бюджетные кредиты — под 0,1% годовых.

Почему в региональных бюджетах образуются дыры?

Случай Хакасии не уникален.

На прошлой неделе Карелия сообщила, что у нее нет денег на выполнение майских указов президента, сообщали РБК и "Новая газета" со ссылкой на письмо регионального минфина.

Серьезные проблемы с финансами грозят и Сахалину — налоги на прибыль нефтегазового проекта "Сахалин-2" могут быть перенаправлены в федеральный бюджет, и тогда регион лишится примерно четверти своих доходов.

Власти предупредили, что денег в таком случае не хватит на строительство школ, больниц и жилых домов, на благоустройство, льготы и программу развития Курильских островов.

Глава региона Олег Кожемяко охарактеризовал ситуацию так: "Для нас это будет носить катастрофические последствия", писало издание Sakhalin.info.

В последние несколько лет проблема долговой нагрузки регионов в России только усугублялась.

На 1 января 2017 года общий долг регионов — банкам и федеральному центру — составил 2,35 трлн рублей. Много это или мало?

Это, к примеру, всего на 380 млрд рублей меньше запланированных расходов на национальную оборону в следующем году.

В последние несколько лет доходы регионов падали из-за ухудшения ситуации в экономике, однако местные власти были вынуждены искать деньги на выполнение майских указов президента Владимира Путина.

Кроме того, менялись и правила распределения налогов между регионами и центром. К примеру, с этого года регионы теряют часть доходов из-за того, что получают меньше налога на прибыль.

Ставка составляет 20%. И если раньше регионы получали 18%, а 2% шло в федеральный бюджет, то теперь соотношение составляет 17 и 3.

Со следующего года Москва больше не планирует выделять бюджетные кредиты регионам. Федеральный центр проведет реструктуризацию уже существующего долга по ним — бюджетные кредиты можно будет возвращать в течение семи лет, до 2024 года. На конец третьего квартала 2017 года регионы были должны более 1 трлн рублей центру, пишет АКРА.

Но реструктуризация не поможет самым проблемным регионам, предупреждают аналитики АКРА. Регионы с самым высоким уровнем долга имеют небольшую долю бюджетных кредитов. В основном это банковские долги.