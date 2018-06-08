Писатель, шеф-повар и телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой

Писатель, шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой, сообщает CNN.

Бурдену был 61 год. В официальном сообщении телеканал отмечает его любовь к приключениям, друзьям, хорошей еде и выпивке и историям. ”Его таланты не переставали восхищать нас, его будет очень не хватать”, — говорится в открытом письме канала.

Бурден скончался во Франции, куда прилетел на съемки своего кулинарного шоу Parts Unknown. Его близкий друг Эрик Рипер, французский шеф-повар, нашел Бурдена без сознания в номере отеля.

Над шоу Parts Unknown о еде и путешествиях Энтони Бурден работал с 2013 года, программа получила немало наград. Также он нередко выступал за права национальных меньшинств и работников общепита.