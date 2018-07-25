25.07.2018, 14:40

Пилот сбитого сирийского истребителя отказался сдаваться израильтянам и погиб

 (7)
Lenta.ru
EST
Golan
GolanFoto: Ronen Zvulun, REUTERS

Пилот сбитого над территорией Израиля самолета отказался сдаваться в плен и погиб. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

«Как правило в таких ситуациях, если летчик находится в сознании, он не катапультируется, чтобы не попасть в плен. Так было и в этот раз», — объяснил он. В сбитом самолете опознали Су-22.

Самолет был сбит в результате ракетного удара 24 июля. В истребитель, который зашел на два километра в глубь воздушного пространства Израиля на севере страны, запустили две ракеты Patriot.

Позднее в тот же день израильские власти объяснили свои действия. По словам представителя армии, предупреждения о том, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения, неоднократно звучали в течение дня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

25.07.2018
Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.
Подробнее



"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости

25.07.2018
С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Суд отказал стрелявшему в центре Таллинна Таави Сынаялгу в освобождении

25.07.2018
На сегодняшнем заседании Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию защиты Таави Сынаялга, устроившего стрельбу на Пярнуском шоссе в Таллинне, на решение уездного суда и ходатайство об освобождении из-под стражи или заменой ареста залогом.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106612001
107,10 €
64,26 €

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI| Продолжению “Курьера” — быть! Федор Дунаевский: сценарий второй части уже написан

25.07.2018
27 июля в Таллинне состоится творческий вечер Федора Дунаевского. Delfi встретился с актером незадолго до вечера и узнал, почему Дунаевский лежал в больнице в Таллинне, что он думает о современном российском кино и, самое главное, ждать ли поклонникам продолжение “Курьера”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

25.07.2018
Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали.
Подробнее


ФОТО: Знаменитая российская фигуристка на грани нервного срыва

25.07.2018
Победительница Олимпиады-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Фотографию с новой прической 22-летняя фигуристка сопроводила в "Инстаграме" загадочным сообщением.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ