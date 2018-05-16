Пхеньян отменил переговоры с Сеулом и пригрозил отменить саммит с США

КНДР пригрозила отменить саммит с США, если американский президент Дональд Трамп будет продолжать настаивать на том, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.

Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК опубликовало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР, где говорится, что, если США "загоняет нас в угол и в одностороннем порядке требует, чтобы мы отказались от ядерного оружия, то нам больше не интересны эти переговоры и мы будем вынуждены пересмотреть свое согласие на проведение предстоящего саммита между КНДР и США".

Северная Корея "питала большие надежды, что этот саммит приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове и станет большим шагом на пути к построению великого будущего", говорится в заявлении, однако "очень печально, что накануне саммита США провоцирует нас, изрыгая абсурдные заявления".

Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", — написал тогда американский президент в "Твиттере".

По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, используемые северокорейскими властями формулировки означают, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но пока не отменяет сам саммит.

Переговоры под угрозой

Незадолго до этого заявления Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться в среду по следам встречи лидеров обеих Корей 27 апреля.

Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.

Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.

Среди главных из этих вопросов — объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Кроме того, на апрельской встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было решено:

- прекратить враждебные действия по отношению к друг другу;

- превратить демилитаризованную зону между обеими странами в "зону мира" и прекратить вещание пропаганды вдоль нее;

- добиться сокращения вооружений в регионе и уменьшения военной напряженности;

- добиться четырехсторонних переговоров — с участием Китая и России.

Анализ

Необычным является не внезапная жесткость риторики Пхеньяна,

а миролюбивая покладистость режима на протяжении последних четырех месяцев,

отмечает кореевед Андрей Ланьков. За это время Ким Чен Ын сдал как минимум две серьезные переговорные позиции, даже не начав переговоры.

Во-первых, он заявил о прекращении в одностороннем порядке ядерных испытаний и ракетных запусков и закрытии ядерного полигона.

Во-вторых, Северная Корея посчитала приемлемыми гораздо более масштабные военные учения с участием США и Южной Кореи, чем те, что проводились до сих пор. Причем сделано это было без нажима, по собственной инициативе — во всяком случае, на основании данных, которыми мы располагаем.

Как правило, подобные вещи — это предмет торга на переговорах, за который нужно что-то получить взамен.

Сейчас же, по-видимому, в Пхеньяне осознали, что зашли слишком далеко в своих уступках. "Покладистость в переговорах — это не достоинство, она наказуема", — говорит Андрей Ланьков. Чем больше северокорейский режим будет уступать, тем большее давление будет на него оказываться.

Поэтому, чем ближе к собственно встрече Кима и Дональда Трампа, тем более резкой становится риторика Пхеньяна: Соединенные Штаты должны понимать, что переговоры с Северной Кореей — это не переговоры безоговорочной капитуляции, Ким Чен Ын идет на них с позиции силы.

Существует и другое объяснение: по каким-то причинам Ким Чен Ын утратил интерес к переговорам с Трампом. В этом случае риторика в отношении США будет становиться все жестче, и в итоге Пхеньян объявит, что его миролюбивые стремления натолкнулись на враждебные действия Вашингтона, и о дальнейших контактах речь идти не может. Правда, многие специалисты считают этот сценарий маловероятным.

При этом надо понимать, что переговоры с США и Южной Кореей — это два разных процесса, хотя и тесно связанных друг с другом. Интересы Сеула и Вашингтона в том, что касается Северной Кореи, сегодня заметно отличаются, и в Пхеньяне, безусловно, будут пытаться этим воспользоваться.

"Подливание бензина в костер"

Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США часто вызывают гнев северокорейского руководства.

В прошлом Пхеньян угрожал "полномасштабным наступлением" в ответ на подобные учения и называл их "подливанием бензина в костер".

В нынешних учениях, известных под кодовым названием "Max Thunder", принимают участие около 100 боевых самолетов, "включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 "Раптор", уточняет ЦТАК.

Как и в прошлом, Северная Корея вновь назвала учения провокацией и "подготовкой к вторжению".

Южная Корея и США всегда настаивали, что цель этих учений чисто оборонительная, а проводятся они в рамках договора 1953 года о взаимной безопасности.

Сеул и Вашингтон страны также подчеркивают, что подобные учения необходимы, чтобы вооруженные силы обеих стран были готовы к нападению извне.