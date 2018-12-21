Певцы, священники и спортсмены: кто из знаменитостей нашелся в латвийских "мешках КГБ"?

Попали в "мешки" и работники самоуправлений — бывшие и нынешнее. Например, депутат Михаил Каменецкий ("Согласие"). По словам депутата, он знал о том, что попал в "мешки" и более десяти лет назад обращался по этому поводу в суд. Тот не констатировал фактов сотрудничества. В качестве "кандидата для особых периодов" отмечен в картотеке депутат Рижской думы Игорь Соловьев, который когда-то работал в комиссии Сейма по иностранным делам и имел доступ к гостайне.

Пресс-служба председателя Верховного суда Ивара Бычковича, который тоже был обнаружен в картотеке, утверждает, что он никогда не сотрудничал с КГБ, и это доказано: и в 2008, и в 2015 году он получил доступ к гостайне. "Засветился" в картотеке и огрский судья Арнис Наглис.

В список КГБ попали все ректора Латвийского университета (ЛУ), включая нынешнего, а также ряд других работников университета. Преподаватель ЛУ Роланс Тьярве утверждает, что его единственное сотрудничество с КГБ заключалось в том, что он служил в армии, где его обязали конвоировать преступников в суд.

КГБ проявляло интерес и к духовенству — в архиве можно найти имя нынешнего митрополита Александра и первого латвийского кардинала Юлиана Вайводса. Среди завербованных журналистов обнаружились Дайнис Лемешонок, бывший руководитель музыкального форума Forte Riga Марис Лиеде, редактор радио Янис Озолс, ведущий передачи Labvakar Эдвин Инкенс и многие другие.

Возможно, был завербован КГБ и баскетболист Валдис Валтерс — в документах совпадает имя и год, но не совпадает дата рождения. Спортсмен утверждает, что это его однофамилец. Среди других спортсменов — бывший капитан баскетбольной команды VEF Ольгертс Юргенсон и тренер сборной Латвийской ССР по гимнастике Баибас Кайминьш.

Среди известных предпринимателей в "мешках КГБ" оказался президент Lattelekom Гундар Страутманис с подпольной кличкой "Экран". Он утверждает, что это связано исключительно с тем, что он занимал высокую должность — был заместителем генерального директора завода "Альфа". Другие известные предприниматели, попавшие в картотеку — владелец Lido Гунар Кирсонс, миллионер Евгений Гомберг, бывший глава совета Banka Baltija Александр Лавентс, вентспилский предприниматель Геннадий Шевцов, Алдис Чексерс, Валдис Локенбахс, Хаим Коган, Петерис Янкавс и другие.