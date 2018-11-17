17.11.2018, 18:53

Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

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Dni.ru
EST

Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".

По предварительным данным, у Осина остановилось сердце. Что именно произошло с артистом будет установлено после судмедэкспертизы.

Недавно Евгений повредил руку, упав с мотоцикла. Тогда артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что все и так пройдет. Вскоре ему стало хуже.

"С рукой творится что-то страшное — началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение не начать", — пожаловалась тогда телеведущая Дана Борисова, которая помогла певцу бороться с алкогольной зависимостью.

Евгений Осин стал невероятно популярен после того, как на радио прозвучала его песня "Плачет девушка в автомате". Также он исполнил такие хиты, как "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

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Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

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