Художник Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом Павленский сообщил в интервью украинскому телеканалу ”Громадське”, передает Медуза.

Убежище во Франции, по словам Павленского, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети.

Как сообщил Павленский, в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ (”Насильственные действия сексуального характера”).

В интервью телеканалу ”Дождь” Павленский рассказал, что заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело ”доносом”.

14 декабря, рассказал художник, его и Шалыгину в течение нескольких часов допрашивали в Следственном комитете.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

В мае 2016 года Петр Павленский был приговорен к одному году и четырем месяцам ограничения свободы по обвинению в вандализме по делу об акции ”Свобода”, во время которой художник поджег покрышки на мосту в Санкт-Петербурге. Одновременно художника освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор по делу об акции ”Свобода” был вынесен в тот момент, когда Павленский находился под стражей по другому делу. В ноябре 2015 года в рамках акции ”Угроза” он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В июне 2016 года он был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.

По решению суда, еще полмиллиона он должен был выплатить ФСБ за испорченную дверь. Штраф Павленский платить отказался.