Петербуржец не выходил из квартиры со времен распада СССР

Судебные приставы Санкт-Петербурга при выселении из квартиры супружеской пары обнаружили, что мужчина не выходил из дома со времен распада СССР.

Также в квартире оказался полутораметровый слой мусора, который и стал причиной выселения супругов из жилища.

Как сообщает ведомство, женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в дом мусор с улицы. У ее мужа, сильно истощенного, был обнаружен при себе паспорт гражданина СССР.

Учитывая возраст и состояние супругов, выселять их пришлось в присутствии врачей. Мужчину доставили в больницу, женщину — в психиатрическую клинику.