Петербургского террориста могли использовать как "живую бомбу" без его ведома

Следователи рассматривают версию того, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве "живой бомбы".

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", — сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", — отметил собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в Джалилове классического террориста-смертника.

"Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго", — подчеркнул собеседник агентства.

"Не исключено, что его задание было в изготовлении самодельных бомб и их закладка в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона", — отметил эксперт.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50. Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.

"На сегодняшний день очевидно, что у Джалилова были сообщники. В квартире, где он проживал, компонентов взрывного устройства не было, однако были найдены следы взрывчатых веществ, а также отпечатки пальцев нескольких человек", — сказал ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что информацию о возможных сообщниках Джалилова проверяют не только российские правоохранители, но и их коллеги из Киргизии, и других среднеазиатских государств.