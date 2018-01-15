15.01.2018, 18:27

Петербург задумали превратить в центр гей-туризма

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Lenta.ru
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Peterburg
PeterburgFoto: Tiina Toomet

Представители ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга подали иск к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города из-за отказа в проведении трех митингов. Об этом сообщает ”Фонтанка”.

Рассмотрение иска началось 15 января. Активисты намереваются добиться признания незаконным решения отменить запланированные на 27 декабря митинги и гей-парад. В рамках мероприятия в Михайловском сквере планировалось презентовать программу создания в Петербурге гей-кластера для туристов.

Для превращения города в центр европейского гей-туризма разработана концепция создания тематической инфраструктуры и подразумевалось проведение рекламной кампании.

На Большой Морской улице предполагалось провести митинг в поддержку толерантности и защиты прав и свобод лиц нетрадиционной ориентации. Идея проведения гей-парада у проспекта Обуховской Обороны также не нашла поддержки у местных властей.

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