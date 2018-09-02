Песков: убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия



”Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные”, — сказал Песков.

По его словам, убийство Захарченко продолжает собой практику террористических актов в Донбассе.

”Можно с уверенностью сказать, что подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия — до этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее”, — заявил он.

Песков также отметил, что на данный момент можно только предполагает, кто стоит за серией убийств в Донбассе.

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч человек приняли участие в шествии в память Захарченко в ДНР.