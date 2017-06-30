Песков сообщил о начале согласования времени и формата встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 29 июня, было принято решение согласовать время и формат встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге, который состоится 7-8 июля.

"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", — сказал Песков журналистам в пятницу.

По словам пресс-секретаря, деталей пока деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам. Он напомнил, что в Москве "с самого начала говорили, что президенты так или иначе встретятся в Гамбурге, но в каком формате — вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретном формате".

Накануне администрация США сообщила, что Дональд Трамп собирается провести встречу с Владимиром Путиным "на полях" саммита "группы двадцати" в Гамбурге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Москве исходят из того, что встреча лидеров России и США в Гамбурге состоится. "Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам", — сказал Лавров.