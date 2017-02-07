Песков: Россия негативно относится к вступлению Черногории в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к вступлению Черногории в НАТО, а также любому расширению альянса на восток, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ, тем более, что каких-либо слов мы с вами не слышали на этот счет. Официальных каких-то заявлений не было”, —прокомментировал Песков сообщения о том, что Вашингтон способствует принятию Черногории в НАТО.

По словам пресс-секретаря, отношение Москвы к экспансии альянса к российским рубежам хорошо известно.

”Но в любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на восток хорошо известно. Это отношение негативное”, —резюмировал он.

Ранее сенатор США Джон Маккейн в рамках телефонного разговора с премьер-министром Черногории Душко Марковичем заявил о вступлении страны в НАТО в ближайшее время.