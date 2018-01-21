Песков рассказал о тайных встречах Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко продолжают поддерживать контакты. Об этом в эфире ”России 1” рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ”Интерфакс”.

”Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем”, — подтвердил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в графике главы государства много мероприятий, о которых прессу не информируют. ”Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору”, — цитирует его РИА Новости.

В апреле прошлого года Песков прокомментировал информацию о тайных телефонных разговорах Путина с Порошенко. Тогда он также заявил, что пресс-служба Кремля освещает ”далеко не все” контакты главы государства.

По данным ”Коммерсанта”, за два первых месяца 2017 года Путин и Порошенко говорили между собой четыре раза. Стороны не предавали это огласке, чтобы не давать противникам украинского президента повода для обвинения его в ”непатриотичном” поведении.