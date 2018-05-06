Песков рассказал о сценарии инаугурации Путина

Церемония начнется в Большом Кремлевском дворце, а затем переместится на Соборную площадь. Дмитрий Песков не сказал о том, будет ли использован президентский кортеж.

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдет по традиционному сценарию в Большом Кремлевском дворце, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

”С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец”, — сказал Песков (цитата по ТАСС). В БКД глава Путин пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Затем президент выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. После парада в Благовещенском соборе Кремля пройдет краткое богослужение.

”На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании”, — рассказал Песков. Гости будут размещены в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади.