Песков рассказал о нелюбви россиян к коррупции и объяснил недоверие американцев Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу ABC News, в котором дал оценку российско-американским отношениям и перспективам их развития, объяснил нелюбовь американцев к Владимиру Путину и прокомментировал недавние антикоррупционный протесты.

По словам Пескова, Москва надеется на улучшение отношений с Вашингтоном и готова к диалогу, но сейчас отношения между двумя странами находятся в низшей точке — "хуже, чем во времена холодной войны".

Однако, по словам пресс-секретаря, изменения сложившейся ситуации к лучшему возможно. Он отметил, что президенты России и США во многом схожи — оба отстаивают интересы своих стран. "Они хорошо понимают, что иногда лучше поддерживать добрые отношения, исходя из национальных интересов, обеспечивать взаимную выгоду этих отношений и готовность учитывать беспокойства друг друга", — заявил Песков.

По мнению Москвы, нынешняя администрация США еще находится в стадии формулирования своей политики по отношению к России. "Мы достаточно терпеливы для ожидания, до того момента, пока мы не поймем, что за подходы (к России — ИФ) у нынешней администрации. Мы понимаем, что им — текущей администрации — все еще нужно время, чтобы точнее сформулировать свои основные идеи по России", — сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил сожаление в связи с тем, что Россия и российско-американские отношения стали "жертвой" внутриполитической борьбы в США. "И в Соединенных Штатах есть определенные люди, и они хотят и будут стремиться к тому, чтобы использовать российскую карту в своей игре, но во внутриполитической игре", — отметил Песков.

Отвечая на вопрос ведущего Джорджа Стефанопулоса о низком рейтинге одобрения Владимира Путина среди американцев (согласно опросам, 9% граждан США позитивно оценивают российского президента), Песков заявил, что эта ситуация — результат жесткой антироссийской пропаганды, которой американское общество подвергалось на протяжении многих месяцев.

В конце беседы Стефанопулос поднял тему коррупции в России и вспомнил про недавние обвинения со стороны оппозиции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева в приобретении дорогой недвижимости. Эти заявления Песков назвал популистскими, объяснив, что они основаны на недостатке информации.

Пресс-секретарь отметил, что каждый год российские чиновники подают налоговые декларации, информация в которых "проверяется и перепроверяется специальными органами". "Эти популистские обвинения (…) не имеют ничего общего с реальностью, эти активисты просто не обладают той информацией, которая есть у спецслужб", — подчеркнул Песков.

При этом он признал, что коррупция является проблемой для России, и это вопрос остро стоит на повестке дня. "Наше общество абсолютно нетолерантно к этому (к коррупции — ИФ). Поэтому около недели назад можно было наблюдать протесты в некоторых городах", — сообщил Песков, отметив, что часть из них проходила незаконно. В пример он привел Москву, где организаторы акции "не захотели подать уведомление в мэрию подобающим образом".

Песков признал, что проводились аресты участников акции, подчеркнув, что действия полиции в подобной ситуации являются "нормальной практикой для любой страны".