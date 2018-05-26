Песков рассказал о бессонных ночах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотный график на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не позволил Владимиру Путину поспать. Об этом он признался в юмористической программе ”Международная пилорама” с Тиграном Кеосаяном на НТВ, пишет ”Российская газета”.

Песков отметил, что на ПМЭФ, как правило, не спят.

”Но если вы имеете в виду, какой график у нашего президента, он как всегда абсолютно круглосуточный. У президента в гостях президент Франции, президент Японии, президент Центральноафриканской республики, который гостем приехал на форум”, — сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос ведущего о том, действительно ли президенту не удается поспать, Песков ответил утвердительно.

”Конечно, это же все его гости”, — сказал он.