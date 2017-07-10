Песков: Путин остался доволен встречей с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча лидеров двух стран прошла 7 июля "на полях" саммита "большой двадцатки" и продолжалась более двух часов.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", — сказал Песков в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", — добавил пресс-секретарь главы государства.