10.07.2017, 07:45

Песков: Путин остался доволен встречей с Трампом

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Интерфакс
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Песков: Путин остался доволен встречей с Трампом
Foto: Evan Vucci, AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча лидеров двух стран прошла 7 июля "на полях" саммита "большой двадцатки" и продолжалась более двух часов.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", — сказал Песков в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", — добавил пресс-секретарь главы государства.

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