Песков: публикация ”кремлевского доклада” США ничего не означает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация ”кремлевского доклада” Минфином США ничего не означает, но в Кремле намерены проанализировать его последствия с целью защитить интересы российских компаний, передает ”Интерфакс”.

”Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной”, — сказал Песков.

По его словам, ”вместе с тем, конечно, нужно будет анализировать, какие действия последуют дальше за публикацией доклада”.

”Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом”, — заявил Песков.

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, есть ли у России ответный подобный список.

Ранее посол США в России Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о готовящейся публикации так называемого доклада о приближенных к власти российских бизнесменах. Ожидается, что в отношении лиц, попавших в этот список, будет введен новый пакет санкций.