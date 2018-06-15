15.06.2018, 14:30

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

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rus.delfi.ee
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Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст
Foto: Sergey Guneev, Sputnik

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России за последние годы произошли серьезные демографические изменения, которые позволили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова Владимира Путина, произнесенные в 2005 году, о том, что, пока он возглавляет государство, пенсионный возраст в РФ повышаться не будет.

"Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно, что это было (произнесено) 13 лет назад. Конечно, (в РФ) происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре — ни одна страна не существует в вакууме", — сказал Песков.

Он также обратил внимание на то, что произошли изменения в показателях продолжительности жизни в РФ. "Это достаточно большой срок, и в течение этого срока в любой стране возможны изменения, которые влияют на текущую ситуацию", — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что Путин не принимает участия в проработке вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста, это прерогатива правительства. Он сообщил, что в дальнейшем пенсионная реформа будет обсуждаться на экспертном уровне. "(В обсуждении примут участие) наши законодатели, исполнительная власть", — добавил пресс-секретарь президента.

"Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут приняты окончательные очертания этой реформы", — заключил Песков.

Правительство РФ в четверг предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

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