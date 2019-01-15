15.01.2019, 11:40

Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

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Gazeta.ru
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию. Об этом сообщают ”Аргументы и факты”.

По его словам, социальную выплату российский лидер получает.

”Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю”, — подчеркнул Песков.

Он также не стал уточнять, какую Путин получает зарплату.

Ранее в Кремле назвали темы предстоящих переговоров российского лидера с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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