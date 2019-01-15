Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

По его словам, социальную выплату российский лидер получает.

”Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю”, — подчеркнул Песков.

Он также не стал уточнять, какую Путин получает зарплату.

Ранее в Кремле назвали темы предстоящих переговоров российского лидера с японским премьер-министром Синдзо Абэ.