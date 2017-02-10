Песков объяснил причину удара ВКС РФ по турецким военным в Сирии

У Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии, в результате которого погибли турецкие военнослужащие, стороны согласны, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС, заявляют в Кремле.

"Что касается причин (этого инцидента), причины его понятны. Здесь как такового спора нет (…). Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место", — добавил он.

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: "Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так".

Ранее Генштаб Турции сообщил, что в среду российская бомба попала по месту расположения турецких военных, трое из них были убиты, 11 человек ранены. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.