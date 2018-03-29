Песков объяснил отказ Путина выходить к митингующим в Кемерове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему во время поездки в Кемерово Владимир Путин не вышел к многотысячной толпе, в которой было много родственников погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Песков отвечал на вопрос студентов на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

"Все достаточно просто, — объяснил Песков. — Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма".

По словам Пескова, "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".

"В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", — добавил пресс-секретарь.

Песков сказал, что тоже был на том митинге. Он видел, что там были "даже не две тысячи", а больше.

Он также прокомментировал заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который заявил, что на площади "бузотерили" оппозиционеры.

"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли", — заявил Песков.

Отвечать на вопрос об отставке Тулеева Песков не стал, сказав, что все видно по диалогу, опубликованному на сайте Кремля.

Встреча с инициативной группой

"Были лозунги: "Мы хотим правду", "Тулеева в отставку" и "Виновных к ответу", — рассказал Песков. — Естественно, в эмоциональной среде быстро распространились слухи о том, что погибших гораздо больше, чем цифры, которые были озвучены".

"На протяжении часа, что шло совещание, мы пытались выяснить, где есть какая-то инициативная группа. Это абсолютно было не запланировано, ничего. Мы узнали потом, что из живой толпы организовалась инициативная группа — несколько человек, которые решили сами проверить морги и посчитать, сколько там было трупов", — рассказал он.

"И они отправились туда, и Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло", — пояснил пресс-секретарь Кремля.

"Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию", — рассказал Песков.

"Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — добавил он.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек. 28 марта в России был объявлен траур по погибшим.

Путин приезжал в Кемерово рано утром 27 марта, когда там проходил многотысячный митинг родственников погибших и горожан. Он проехал по перекрытым улицам, в одиночестве возложил цветы к мемориалу у места гибели людей, потом провел встречу с чиновниками и небольшой "инициативной группой" родственников погибших.

28 марта стало известно, что Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать гражданина Украины Никиту Кувикова, известного по псевдониму Евгений Вольнов, который для своего канала в YouTube звонил в государственные учреждения во время пожара в кемеровском торговом центре и, представляясь сотрудником МЧС, говорил о 300 погибших.