Песков объяснил нежелание Путина упоминать фамилию Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил нежелание Владимира Путина называть оппозиционера Алексея Навального по фамилии отношением к нему главы государства.

"Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем", — сказал Песков журналистам в пятницу.

"По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции", — заявил пресс-секретарь.

Накануне на большой пресс-конференции журналистка и кандидат в президенты Ксения Собчак задала Путину вопрос о Навальном, которого, по ее словам, власти намеренно не допускают к выборам. В ответ на это президент спросил, неужели Собчак хочет, чтобы по площадям в России "бегали свои Саакашвили?". Он пояснил, что "персонаж, которого вы упомянули", — это российский Саакашвили, который хочет дестабилизировать ситуацию в стране. Фамилию Навального в своем ответе президент ни разу не упомянул.

Ранее, отвечая на вопросы о Навальном, Путин также избегал упоминаний фамилии оппозиционера.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Как заявляли в ЦИК, Навальный не имеет права участвовать в них, так как у него есть не снятая судимость за тяжкое преступление.