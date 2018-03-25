Песков: обвинения Британии по делу Скрипаля граничат с бандитизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает обвинения Лондона по делу об отравлении экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом делами. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией”, — сказал Песков.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин ”хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку”.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля.