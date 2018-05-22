Песков о неудачных испытаниях российских ракет: слушайте Путина и верьте ему

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о якобы неудачных испытаниях российских ракет и призвал слушать Владимира Путина, передает РИА ”Новости”.

В Госдуме также прокомментировали эти данные и посоветовали американской стороне не волноваться, так как после начала эксплуатации ракет, они сработают, а во время испытаний возможны неудачи.

”Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему”, — заявил Песков.

Ранее американские СМИ сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в России.