Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи

Так он прокомментировал заявление министра юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и его эстонского коллеги Урмаса Рейнсалу о том, что они намерены добиваться от России взыскания ущерба за ”советскую оккупацию”. Они также объявили о готовности решать этот вопрос в рамках международного права на уровне ООН.

”Мы, конечно же, не согласны вообще с термином ”советская оккупация”. Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях. И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие — и инфраструктурное, и экономическое, и социальное — стран Прибалтики во время Советского Союза”, — сказал Песков.

Москва ранее неоднократно указывала, что ни о какой оккупации стран Прибалтики советскими властями не может быть и речи. В Министерстве иностранных дел отмечали, что присоединение этих государств к Советскому Союзу произошло в соответствии с нормами международного права.