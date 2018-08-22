22.08.2018, 18:46

Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи

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rus.delfi.ee
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Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи
Dmitri PeskovAP

Москва не согласна с применением термина ”оккупация” к периоду нахождения государств Прибалтики в составе Советского Союза и считает невозможным говорить о каких-либо компенсациях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление министра юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и его эстонского коллеги Урмаса Рейнсалу о том, что они намерены добиваться от России взыскания ущерба за ”советскую оккупацию”. Они также объявили о готовности решать этот вопрос в рамках международного права на уровне ООН.

”Мы, конечно же, не согласны вообще с термином ”советская оккупация”. Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях. И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие — и инфраструктурное, и экономическое, и социальное — стран Прибалтики во время Советского Союза”, — сказал Песков.

Москва ранее неоднократно указывала, что ни о какой оккупации стран Прибалтики советскими властями не может быть и речи. В Министерстве иностранных дел отмечали, что присоединение этих государств к Советскому Союзу произошло в соответствии с нормами международного права.

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