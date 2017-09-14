14.09.2017, 17:40

Песков не исключил, что Путин посетит учения ”Запад-2017”

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин посетит военные учения ”Запад-2017”, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений”, — заявил Песков.

Совместные стратегические учения ”Запад-2017” стартовали на территории России и Белоруссии 14 сентября.

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