Песков: медведь будет себя вести прилично, увидев Путина

По словам Пескова, охрана вооружалась соответствующим образом, поскольку там ”дикая природа, там ходят медведи”. Он отметил, что все отслеживалось для обеспечения безопасности.

”Ну сами представьте, медведь дурак что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно”, — пошутил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что поездка была напряженной.

”Они много ходили по горам, часов по пять, на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно”, — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что козероги, пугливые животные, не стали убегать, увидев Путина.

”Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали”, — заключил Песков.