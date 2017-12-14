Песков: конкурент Путину на выборах ”даже близко не созрел”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят конкурентов Владимиру Путину на выборах 2018 года. Это произошло во время интервью ”России 24” накануне ежегодной пресс-конференции Путина, сообщает "Медуза".

”Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко”, — заявил Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле ”достойных конкурентов” и ”воспринимают ли всерьез Ксению Собчак”.

В ответ на замечание журналистки, что Собчак аккредитовалась на пресс-конференцию от ”Дождя” и мероприятие, таким образом, станет своего рода дебатами, Песков выразил надежду, что ”Собчак поведет себя как журналист”, поскольку концентрировать внимание на себе было бы, по его мнению, неуважением к другим журналистам.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Владимир Путин в начале декабря заявил о планах баллотироваться на четвертый срок. О намерении участвовать в выборах заявили также оппозиционер Алексей Навальный (13 декабря он обнародовал свою программу), телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей ”Яблока” Григорий Явлинский.