Песков: говорить о соперниках Путина на выборах рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о соперниках главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет, пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться, и именно говорил о том, что до начала избирательной кампании еще есть время”, — сказал он.

По словам Пескова, в настоящее время Путин предпочитает концентрироваться на президентской работе.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России.