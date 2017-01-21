Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", — сказал Песков в интервью программе "Вести в субботу", добавив, что "это протокольная необходимость".

Песков также подчеркнул, что пока нет договоренности о встрече Путина и Трампа.

При этом он призвал не предаваться иллюзиям в отношении перспектив российско-американских отношений, подчеркнув, что у двух самых больших стран в мире всегда будут разногласия и столкновения интересов.

"Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущих наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий и разногласий. Такого быть не может", — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, "мы действительно две самые большие страны в мире, и существовать без трений, столкновений интересов мы не можем".

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.

9 ноября 2016 года после победы миллиардера на выборах Владимир Путин направил кандидату от республиканцев телеграмму с поздравлениями.