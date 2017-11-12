Песков: американцы не проявили гибкость, мы здесь ни при чем

Полноценные переговоры между лидерами России и США в ходе саммита АТЭС не состоялись из-за недостаточной гибкости американской стороны, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

10 ноября Белый дом, сославшись на несоответствие рабочих графиков президентов, сообщил, что встречи Трампа с Путиным не будет.

"Эта встреча не была согласована, она не случится из-за несовпадения графика рабочих встреч", — сказала в пятницу журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

В результате за все время саммита АТЭС, который прошел во Вьетнаме с 8 по 10 ноября, Трамп и Путин лишь пожали друг другу руки и несколько раз коротко поговорили на ходу, в том числе во время церемонии фотографирования.

По словам Путина, они обменялись мнениями о темах, обсуждавшихся на саммите АТЭС. "Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей", — рассказал он 11 ноября.

"Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Будут наказаны за это", — сказал президент России, добавив, что ничего страшного из-за этого не случилось.

Через сутки его пресс-секретарь заявил, что российская команда здесь ни при чем.

"Мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам, — уверил Песков журналистов в воскресенье. — В этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место — помещение, арендованное американской стороной".

По словам Пескова, встреча в этот раз должна была проходить на российской территории, так как предыдущая встреча Трампа и Путина, состоявшаяся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, состоялась в помещении, арендованном Соединенными Штатами.