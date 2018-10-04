04.10.2018, 21:20

Пешеходов в Литве будут штрафовать за пользование телефоном при переходе улицы

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rus.delfi.ee
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Hobujaama ristmik
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Правительство Литвы внесло в среду изменения в правила дорожного движения, согласно которым пешеходы, пользующиеся мобильным телефоном при переходе улицы, могут быть оштрафованы на 20-40 евро.


Об этом в четверг, 4 октября, сообщило издание The Baltic Times.

Новые правила требуют от пешеходов избегать любых отвлекающих внимание факторов при переходе улицы, включая использование электронных мобильных устройств.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере 20-40 евро, который может быть сокращен наполовину в случае первого нарушения.

Новые правила дорожного движения также требуют от водителей уступать дорогу пешеходам, которые не только идут по пешеходному переходу, но и выходят на него или подошли к краю проезжей части перед переходом.

Изменения должны повысить безопасность дорожного движения в Литве, где пешеходы составляют пятую часть людей, погибающих в ДТП. В прошлом году в автомобильных авариях в стране погибли 68 пешеходов, а за первые 8 месяцев 2018 года — 42 человека, включая 11 человек на пешеходных переходах.

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